Гласнер: Пока «Наполи» «Айнтрахту» не по зубам

Главный тренер «Айнтрахта»подвел итоги поражения от «Наполи» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Должен признать, что "Наполи" был лучше, но хочу отметить свою команду. Мы сыграли лучше, чем дома. Я очень горжусь ребятами. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов в дебютном сезоне.

Но в 1/8 финала нам достался соперник, который пока нам не по зубам. Мне понравилось, как мы играли четырьмя защитниками.

Мы смело шли вперед, создали несколько моментов с флангов, но у нас возникали проблемы с открываниями в свободных зонах», — цитирует Гласнера пресс-служба УЕФА.

Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «адзурри». Таким образом, «Наполи» выиграл с общим счетом 5:0 и впервые вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 17 марта.