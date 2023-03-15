Писарев о матче «Акрон» — «Локо»: Трудно было сказать, кто здесь РПЛ, а кто ФНЛ

Тренер сборной Россиипрокомментировал поражениеот тольяттинскогов матче Кубка России.

«Локомотив» уступил «Акрону» в серии пенальти. Клуб из Тольятти в этом сезоне выступает в Первой лиге.

«В первом тайме это была игра "Акрона", трудно было сказать, кто здесь РПЛ, а кто ФНЛ.

"Акрон" очень понравился. Доминировал и держал мяч, хорошо выходил из обороны, создавал моменты, поэтому заслуженно повел 1:0.

Во втором тайме замены "Локомотива" освежили игру, железнодорожники перехватили инициативу. 1:1 — счет по игре», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Напомним, в матче принял участие капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, который должен был пропускать игру из-за дисквалификации. В случае победы «железнодорожникам» присудили бы техническое поражение.