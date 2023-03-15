«Интер» не собирается выкупать Лукаку у «Челси»

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта признался, что в клубе разочарованы игрой бельгийского нападающего.
Лукаку перешел в «Интер» из «Челси» прошлым летом на правах аренды.
«Аренда рассчитана только на один сезон, так что 30 июня Ромелу вернется в "Челси" вне зависимости от того, насколько хорошо он будет играть за нас.
Он все еще не смог набрать оптимальную форму. Мы по-прежнему ждем, когда это случится», — приводит слова Маротты Sky Sports.
В текущем сезоне Лукаку провел в чемпионате Италии 14 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.