«Интер» не собирается выкупать Лукаку у «Челси»

Миланский «Интер» не планирует выкупатьу лондонского «Челси».

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта признался, что в клубе разочарованы игрой бельгийского нападающего.

Лукаку перешел в «Интер» из «Челси» прошлым летом на правах аренды.

«Аренда рассчитана только на один сезон, так что 30 июня Ромелу вернется в "Челси" вне зависимости от того, насколько хорошо он будет играть за нас.

Он все еще не смог набрать оптимальную форму. Мы по-прежнему ждем, когда это случится», — приводит слова Маротты Sky Sports.

В текущем сезоне Лукаку провел в чемпионате Италии 14 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.