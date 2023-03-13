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    «Алания» и «Кубань» разошлись миром в матче Первой лиги

    «Алания» — «Кубань»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Алания» сыграла вничью с «Кубанью» (1:1) в матче 22-го тура российской Первой лиги.

    «Алания»
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    «Алания»

    Гости сумели открыть счет на 38-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Кубани» Нури Абдоков.

    «Алании» удалось сравнять счет лишь на 84-й минуте благодаря голу полузащитника Алана Цараева.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Кубань 1:1
    Голы: 0:1 Нури Абдоков (38'), 1:1 Алан Цараев (84') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Bakaev M., Артур Галоян, Алан Чочиев, Korotkov A. (Аллон Бутаев, 74'), Norchaev K. (Giorgobiani N., 53'), Максим Петров (Батраз Гурциев, 46'), Константин Плиев (Алан Хабалов, 46'), Tarba Z. (Mashukov I., 62'), Алан Цараев Кубань: Юрий Нестеренко, Нури Абдоков (Максим Лаук, 65'), Арсен Адамов (Азамат Гурфов, 74'), Георгий Махатадзе (Shchetkin A., 74'), Илья Мосейчук (Mutaliev A., 65'), Poznyak A., Shereshkov A. (Даниил Родин, 46'), Максим Сидоров, Алексей Смирнов, Сослан Таказов, Дзамболат Цаллагов Предупреждения: Нури Абдоков (44'), Георгий Махатадзе (66'), Даниил Родин (72')

    После этого матча «Алания» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги (40 очков). «Кубань» располагается на 16-й строчке (20).

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