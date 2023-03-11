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    Стали известны составы на матч РПЛ «Торпедо» — «Урал»

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    Были опубликованы составы на матч 19-го тура РПЛ «Торпедо»«Урал».

    «Торпедо» — «Урал»
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    «Торпедо» — «Урал»

    «Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлёв, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Савич, Караев, Стефанович, Рейна.

    «Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

    Перед этим матчем «Торпедо» располагается на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ (7 очков). «Урал» занимает 10-ю строчку (22).

    Матч между этими командами состоится 11 марта в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.

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