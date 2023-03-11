В рамках 19-го тура чемпионата России по футболу московское «Торпедо» на своем поле сыграет против московского «Урала» из Екатеринбурга. Поединок пройдет 11 марта и начнется в 14:00 по мск. «Торпедо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедовцы» за 18 проведенных встерч смогли набрать только семь зачетных пунктов, с которыми плотно засели на дне турнирки, сильно отставая даже от вышестоящей команды.

Столичный клуб смог добыть только одну викторию за всю турнирную дистанцию, четыре матча он еще свел вничью и потерпел 13 поражений, забил только девять мячей при 32 пропущенных.

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В межсезонье «Торпедо» провело семь спаррингов и ни разу не победило, трижды сыграв вничью и четыре поединка проиграв. В первой игре нового года москвичи уступили перволиговому «Акрону» 0:2 в Кубке страны и завершили борьбу на турнире.

После этого «автозаводцы» сыграли и первую игру в чемпионате, в которой неожиданно на выезде расписали мировую с «Краснодаром», сыграв 2:2, причем выигрывая после первого тайма 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

Всего же с учетом всех турниров у москвичей 15-матчевая безвыигрышная серия. На своем поле в текущем первенстве РПЛ они раз победили, раз сыграли вничью и семь встреч проиграли.

«Урал»

Коллектив из Екатеринбурга на текущий момент в турнирной таблице РПЛ с 22 баллам идет на десятой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на шесть пунктов от красной зоны.

«Урал» смог выиграть шесть встреч из 18 проведенных, восемь раз он уходил с поля поверженным и расписал четыре мировые, забил 23 гола, а пропустил на семь больше.

Зимой «шмели» провели восемь контрольных встреч, выиграв только в одной из них при четырех фиаско и трех ничейных результатах. А после рестарта сезона Дружина Виктора Гончаренко смогла пробиться в полуфинал Кубка России, справившись с «Ростовом» (2:1 и 1:1).

В первой игре чемпионата «уральцы» в скандальном поединке смогли увезти очко из Москвы в матче против «Спартака», сыграв 2:2. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию в официальных играх до 14 матчей, где восемь были выиграны.

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Вне родных стен в текущем первенстве страны «Урал» уступил в трех поединках из восьми проведенных, а также три поединка свел вничью и потерпел два фиаско.

«Урал» выиграл у «Торпедо» в трех очных противостояниях этого сезона. В чемпионате «шмели» дома победили 2:0, а в Кубке — 2:1 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Урала» предлагают — 2.02.

На викторию «Торпедо» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.68.

«Автозаводцы» в первой игре после перерыва продемонстрировали неплохой уровень игры и заслужено добыли очки. Прогнозируем, что и в данном поединке, который к тому же пройдет на их поле, «торпедовцы» также смогут пополнить свою копилку пунктами.

Также ожидаем, что поединок вполне может быть результативным и ставим еще на тотал больше 2,5.