ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖЛига чемпионов. Провал ПСЖ, триумф «Челси» и капитуляция «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино С Конте все ясно. Аллегри, Тухель, Почеттино и еще пять тренеров для «Тоттенхэма» Петр ЯнБескомпромиссный бой Яна и Двалишвили, новый вызов для Волкова. Анонс карда UFC Vegas 71
    Все новости спорта

    «Торпедовцы» снова пополнятся очками

    «Торпедо» — «Урал». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат России, 11 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Урал Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо» — «Урал»
    В рамках 19-го тура чемпионата России по футболу московское «Торпедо» на своем поле сыграет против московского «Урала» из Екатеринбурга. Поединок пройдет 11 марта и начнется в 14:00 по мск. «Торпедо» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Марта 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •

    «Торпедо»

    «Торпедовцы» за 18 проведенных встерч смогли набрать только семь зачетных пунктов, с которыми плотно засели на дне турнирки, сильно отставая даже от вышестоящей команды.

    Столичный клуб смог добыть только одну викторию за всю турнирную дистанцию, четыре матча он еще свел вничью и потерпел 13 поражений, забил только девять мячей при 32 пропущенных.

    Коэффициенты матча Торпедо — Урал

    1X2Новым игрокам
  • 3.853.551.95Фрибет$40
    •

    В межсезонье «Торпедо» провело семь спаррингов и ни разу не победило, трижды сыграв вничью и четыре поединка проиграв. В первой игре нового года москвичи уступили перволиговому «Акрону» 0:2 в Кубке страны и завершили борьбу на турнире.

    После этого «автозаводцы» сыграли и первую игру в чемпионате, в которой неожиданно на выезде расписали мировую с «Краснодаром», сыграв 2:2, причем выигрывая после первого тайма 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Всего же с учетом всех турниров у москвичей 15-матчевая безвыигрышная серия. На своем поле в текущем первенстве РПЛ они раз победили, раз сыграли вничью и семь встреч проиграли.

    «Урал»

    Коллектив из Екатеринбурга на текущий момент в турнирной таблице РПЛ с 22 баллам идет на десятой позиции в турнирной таблице, оторвавшись на шесть пунктов от красной зоны.

    «Урал» смог выиграть шесть встреч из 18 проведенных, восемь раз он уходил с поля поверженным и расписал четыре мировые, забил 23 гола, а пропустил на семь больше.

  • «Зенит» увеличивает отрыв, а конкуренты теряют очки
  • РПЛ: Итоги 18-го тура
  • 07/03/2023

    • Зимой «шмели» провели восемь контрольных встреч, выиграв только в одной из них при четырех фиаско и трех ничейных результатах. А после рестарта сезона Дружина Виктора Гончаренко смогла пробиться в полуфинал Кубка России, справившись с «Ростовом» (2:1 и 1:1).

    В первой игре чемпионата «уральцы» в скандальном поединке смогли увезти очко из Москвы в матче против «Спартака», сыграв 2:2. И тем самым они продлили свою беспроигрышную серию в официальных играх до 14 матчей, где восемь были выиграны.

    Все прогнозы на футбол

    Вне родных стен в текущем первенстве страны «Урал» уступил в трех поединках из восьми проведенных, а также три поединка свел вничью и потерпел два фиаско.

    «Урал» выиграл у «Торпедо» в трех очных противостояниях этого сезона. В чемпионате «шмели» дома победили 2:0, а в Кубке — 2:1 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Урала» предлагают — 2.02.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Торпедо» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.68.

    «Автозаводцы» в первой игре после перерыва продемонстрировали неплохой уровень игры и заслужено добыли очки. Прогнозируем, что и в данном поединке, который к тому же пройдет на их поле, «торпедовцы» также смогут пополнить свою копилку пунктами.

    Также ожидаем, что поединок вполне может быть результативным и ставим еще на тотал больше 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Этчеверри — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Орландо — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Индиана — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тампа — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мемфис — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Бостон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колорадо — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тим — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сиэтл — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Урал»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Торпедовцы» снова пополнятся очками
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры