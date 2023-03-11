«Спартак» — «Факел»: прогноз, составы, коэффициенты

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Классен, Тавареш, Дуарте, Рыбус, Игнатов, Зорин, Мартинс, Мелешин, Николсон, Бальде.
«Факел»: Городовой, Суслов, Черов, Магаль, Калинин, Морозов, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Аппаев.
Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Акбашев, Альшин, Черняков, Мендель, Марков, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.
Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. Эксперты Livesport подготовили специальный прогноз на этот матч.