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    «Спартак» — «Факел»: стартовые составы команд

    «Спартак» — «Факел»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и воронежского «Факела» поединок 19-го тура российской Премьер-лиги.

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    «Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

    Запасные: Максименко, Волков, Классен, Тавареш, Дуарте, Рыбус, Игнатов, Зорин, Мартинс, Мелешин, Николсон, Бальде.

    «Факел»: Городовой, Суслов, Черов, Магаль, Калинин, Морозов, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Аппаев.

    Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Мастерной, Акбашев, Альшин, Черняков, Мендель, Марков, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.

    Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. Эксперты Livesport подготовили специальный прогноз на этот матч.

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