Московский «Спартак» сыграет на своем поле с воронежским «Факелом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 марта, начало — в 16:30 мск. «Спартак» Москва — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков. Отставание от «Зенита» составляет восемь очков.

«Спартак» стал главным разочарованием прошлого тура. Вопреки ожиданиям, красно-белые не смогли обыграть «Урал» — 2:2.

Коэффициенты матча Спартак — Факел 1X2Новым игрокам 1.305.5010.00Фрибет$40

При этом команде Гильермо Абаскаля пришлось дважды отыгрываться.

Календарь и таблица РПЛ

В конце матча арбитр Виталий Мешков допустил серьезную ошибку, по сути, украв у «Спартака» третий гол. Но даже с учетом этого эпизода очевидно, что столичный клуб сыграл не лучшим образом.

В конце февраля «Спартак» дважды выиграл у «Локомотива» (1:0, 4:2) в рамках Кубка России.

«Спартак» потерпел лишь одно поражение в восьми домашних матчах чемпионата России. Неприятным исключением стала встреча с «Зенитом».

«Факел»

«Факел» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 18-ти матчах 14 очков.

На прошлой неделе воронежский клуб сыграл вничью с «Химками» — 1:1. Для домашнего матча с прямым конкурентом в борьбе за выживание это, безусловно, неудача.

Но с учетом погодных условий и качества поля это еще не самый плохой исход. Все могло быть гораздо хуже.

В текущем сезоне РПЛ «Факел» еще ни разу не выигрывал на выезде. Пока что у команды Дмитрия Пятибратова пять поражений и четыре ничьи.

Прогноз и ставка

На «Спартак» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Факела» — за 8.30.

«Спартак» ранее в этом сезоне уже трижды обыгрывал «Факел». Сначала красно-белые разбили воронежский клуб в рамках РПЛ, а потом дважды разобрались с ним в Кубке России.

И скорее всего, команда Абаскаля продлит серию побед над «Факелом», который явно не так опасен, как «Урал», у которого есть Виктор Гончаренко и несколько действительно классных игроков.

Ставка — победа «Спартака» с форой (-1,5) за 2.01.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Спартака» с обоих таймах за 2.02.