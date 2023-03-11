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    «Спартак» разорвет оборону «Факела»

    «Спартак» Москва — «Факел». Ставка (к. 2.01) и прогноз на чемпионат России 11 марта 2023 года

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    «Спартак» потерпел лишь одно поражение в восьми домашних матчах РПЛ
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле с воронежским «Факелом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 11 марта, начало — в 16:30 мск. «Спартак» Москва — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Марта 2023 года
    Спартак
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    •  Спартак 16:30 Факел Факел
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    «Спартак»

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков. Отставание от «Зенита» составляет восемь очков.

    «Спартак» стал главным разочарованием прошлого тура. Вопреки ожиданиям, красно-белые не смогли обыграть «Урал» — 2:2.

    Коэффициенты матча Спартак — Факел

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    При этом команде Гильермо Абаскаля пришлось дважды отыгрываться.

    Календарь и таблица РПЛ

    В конце матча арбитр Виталий Мешков допустил серьезную ошибку, по сути, украв у «Спартака» третий гол. Но даже с учетом этого эпизода очевидно, что столичный клуб сыграл не лучшим образом.

    В конце февраля «Спартак» дважды выиграл у «Локомотива» (1:0, 4:2) в рамках Кубка России.

    «Спартак» потерпел лишь одно поражение в восьми домашних матчах чемпионата России. Неприятным исключением стала встреча с «Зенитом».

    «Факел»

    «Факел» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 18-ти матчах 14 очков.

    На прошлой неделе воронежский клуб сыграл вничью с «Химками» — 1:1. Для домашнего матча с прямым конкурентом в борьбе за выживание это, безусловно, неудача.

    Но с учетом погодных условий и качества поля это еще не самый плохой исход. Все могло быть гораздо хуже.

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    • В текущем сезоне РПЛ «Факел» еще ни разу не выигрывал на выезде. Пока что у команды Дмитрия Пятибратова пять поражений и четыре ничьи.

    Прогноз и ставка

    На «Спартак» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Факела» — за 8.30.

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    «Спартак» ранее в этом сезоне уже трижды обыгрывал «Факел». Сначала красно-белые разбили воронежский клуб в рамках РПЛ, а потом дважды разобрались с ним в Кубке России.

    И скорее всего, команда Абаскаля продлит серию побед над «Факелом», который явно не так опасен, как «Урал», у которого есть Виктор Гончаренко и несколько действительно классных игроков.

    Ставка — победа «Спартака» с форой (-1,5) за 2.01.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Спартака» с обоих таймах за 2.02.

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    «Спартак» Москва — «Факел»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Спартак» разорвет оборону «Факела»
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