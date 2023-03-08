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    Врачи «Локомотива» уговорили Изидора не делать операцию

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    Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор не будет делать операцию из-за травмы колена. Об этом сообщил спортивный директор «железнодорожников» Дмитрий Ульянов.

    Вильзон Изидор
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    Вильзон Изидор

    В конце января Изидор мог перейти в «Лион», но трансфер сорвался из-за того, что игрок провалил медосмотр.

    «Рассказываю, как есть. Когда поступило предложение из Франции, мы не могли не отпустить его. Тем более это было предложение от топ‑клуба, которое нас по условиям вполне устраивало.

    Он уезжал от нас полностью здоровым: и тренировался без ограничений, и провел два матча по 45 минут. Что случилось во Франции, мне до конца не понятно.

    Насколько мы понимаем, в "Лионе" нашли у него какую‑то старую травму, посчитав, что она свежая. И они так Изидора морально загрузили… Парень приехал в крайне подавленном состоянии, хотел делать операцию. Нам вместе с медиками стоило больших усилий его отговорить от нее и ограничиться консервативным лечением.

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    • Тут вопрос уже к "Лиону". Может, они взяли кого‑то на его место, может, еще какие‑то причины были. Мы можем говорить за себя: в "Лион" Изидор уезжал здоровым, на двух ногах.

    Релиз "Лиона" действительно некорректный, я с Юрием Нагорных согласен. Они так раздули эту историю, будто Изидору нужно чуть ли не ногу ампутировать. Хорошо, что у нас здесь есть квалифицированные врачи, которые смогли до парня достучаться и реабилитировать его морально. Других коммуникаций с клубом после срыва сделки у нас не было.

    Сейчас Изидор проходит курс реабилитации, мы ждем, когда он начнет тренировки на поле в общей группе. Уверен, что нам он еще поможет. Изидор — классный игрок, сборы он начинал с хорошей мотивацией, бил себя в грудь и говорил, что готов помочь команде», — сказал Ульянов в интервью «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Изидор провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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