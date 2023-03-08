Спортивный директор «Локо» о переходе Дзюбы: Деньги здесь были на 25‑м месте

Спортивный директор «Локомотива»рассказал подробности перехода нападающего

В начале февраля Дзюба подписал с «Локомотивом» контракт до конца текущего сезона.

«Не знаю, кто и что говорит, но ситуация была следующая. Мы наигрывали на позицию центрального нападающего Камано и Ваню Игнатьева, но и держали в голове варианты по усилению.

Повторюсь, сейчас тяжело найти хорошего футболиста, в какой‑то момент мы решили обсудить возможный переход Артема. Это было совместное решение, которое пришло нам в последний день второго сбора в Эмиратах.

Мы договорились о совместной встрече, поговорили, и очень быстро все решилось. На мой взгляд, это были самые быстрые переговоры за наше время в "Локомотиве". Артем хотел играть и доказывать, а мы искали качественного игрока. И деньги здесь были на 25‑м месте», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Спортивный директор «железнодорожников» также прокомментировал информацию о том, что Дзюба будет зарабатывать от 2,5 до 4 миллионов рублей в месяц.

«В данном случае истина посередине. Я повторюсь, переход Дзюбы — это вообще не про деньги. Зарплата Артема меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы "Локомотива". Все остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в РПЛ и так далее», — добавил Ульянов.

Напомним, Дзюба стал автором хет-трика в гостевом матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).