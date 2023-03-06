Дзюба: Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом

Артем Дзюба Фото: twitter.com/fclokomotiv
«Счастлив, что наконец-то играю, получаю огромное удовольствие от всего происходящего. Соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом.
Хоть и громко сказано, но ощущения непередаваемые.
Три мяча в ворота "Ростова"? Я очень рад помочь "Локомотиву" и Михаилу Галактионову. Он в меня поверил и доверяет мне.
Очень хотелось оправдать, потому что я задолжал команде еще с кубка, где были моменты и я не забил», — сказал Дзюба в эфире программы «На футболе» на Первом канале.
Напомним, Дзюба перешел в «Локомотив» в начале января, подписав контракт до конца текущего сезона.