Помазун: Хотелось бы попасть в окончательный список сборной и поработать на сборе

Голкиперпрокомментировал попадание в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«О попадании в расширенный список сборной России узнал из интернета. Очень приятно! Хотелось бы попасть в окончательный список и поработать на сборе.

Было ли общение с Карпиным или Кафановым? С Виталием Витальевичем мы встречались на сборах, приятно пообщались. Тогда про сборную особо не разговаривали. Просто познакомились, пообщались о тренировках и играх. Надеюсь, встретимся на сборе.

Каждый вызов в сборную — это приятно. Для меня первый вызов — очень знаковое событие. Я рад», — приводит слова Помазуна Sport24.

Напомним, что в марте сборная России должна провести контрольные игры с национальными командами Ирана и Ирака.