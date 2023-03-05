ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Урал»Конец мечты о чемпионстве. Судья украл два гола у «Спартака» и убил интригу в РПЛ
  • 16:13
    • Голберг выиграл марафон на чемпионате мира, Клебо — второй
  • 16:05
    • Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Крыльями»
  • 14:06
    • «Адмирал» в овертайме переиграл «Салават Юлаев» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    Дубль Бен Йеддера не помог «Монако» победить «Труа»

    «Труа» — «Монако»: счет 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Труа Монако
    В матче 26-го тура чемпионата Франции «Труа» и «Монако» не смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.

    Виссам Бен Йеддер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виссам Бен Йеддер

    На голы Роминига Куаме и Ике Угбо гости ответили дублем Виссама Бен Йеддера.

    Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, провел все 90 минут и получил желтую карточку.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Труа — Монако 1:2
    Голы: 1:0 Роминиг Куаме (31'), 1:1 Виссам Бен-Йеддер (81'), 1:2 Виссам Бен-Йеддер (83'), 2:2 Айки Угбо (90 + 1') Труа: Готье Галлон, Эрик Палмер-Браун, Адиль Рами (Джаксон Поросо, 67'), Йоанн Сальмье, Андреас Бруус, Вильсон Одобер (Тьерно Бальде, 66'), Роминиг Куаме, Ксавье Шавалерен, Абду Конте, Маркуш Лопеш, Рено Рипар (Айки Угбо, 78') Монако: Кевин Фолланд (Брил Эмболо, 66'), Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 88'), Александр Головин, Элиот Матазо, Юссуф Фофана, Крепин Дьятта (Исмаил Якобс, 67'), Каю Энрике, Маланг Сарр, Аксель Дисаси, Рубен Агилар (Edan Diop, 76'), Александр Нюбель Предупреждение: Александр Головин (37')

    По итогам этого противостояния «Монако» набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Труа» 20 пунктов и предпоследняя, 19-я позиция.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» разнесет «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
  • «Барса» обыграет «Валенсию» даже без Левандовского и Педри
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • ЦСКА обыграет «Сочи» четвертый раз в сезоне
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.64
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры