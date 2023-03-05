«Труа» — «Монако»: счет 2:2, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Франциине смогли выявить сильнейшего, сыграв вничью 2:2.

На голы Роминига Куаме и Ике Угбо гости ответили дублем Виссама Бен Йеддера.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, провел все 90 минут и получил желтую карточку.

Футбол. Франция. Лига 1 Труа — Монако 1:2 Голы: 1:0 Роминиг Куаме (31'), 1:1 Виссам Бен-Йеддер (81'), 1:2 Виссам Бен-Йеддер (83'), 2:2 Айки Угбо (90 + 1') Труа: Готье Галлон, Эрик Палмер-Браун, Адиль Рами (Джаксон Поросо, 67'), Йоанн Сальмье, Андреас Бруус, Вильсон Одобер (Тьерно Бальде, 66'), Роминиг Куаме, Ксавье Шавалерен, Абду Конте, Маркуш Лопеш, Рено Рипар (Айки Угбо, 78') Монако: Кевин Фолланд (Брил Эмболо, 66'), Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 88'), Александр Головин, Элиот Матазо, Юссуф Фофана, Крепин Дьятта (Исмаил Якобс, 67'), Каю Энрике, Маланг Сарр, Аксель Дисаси, Рубен Агилар (Edan Diop, 76'), Александр Нюбель Предупреждение: Александр Головин (37')

По итогам этого противостояния «Монако» набрал 51 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Труа» 20 пунктов и предпоследняя, 19-я позиция.