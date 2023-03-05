«Фиорентина» — «Милан»: счет матча 2:1, обзор голов

«Фиорентина» Фото: globallookpress.com
Победу «фиалкам» принесли точные удары Николаса Гонсалеса и Луки Йовича. Миланцы смогли ответить голом престижа Тео Эрнандеса.
Футбол. Италия. Серия А
Фиорентина — Милан 2:0
Голы: 1:0 Николас Гонсалес (пенальти) (49'), 2:0 Лука Йович (87') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Додо, Лукас Мартинес, Игор де Пауло, Кристиано Бираги (Лука Раньери, 74'), Джакомо Бонавентура (Гаэтано Кастровилли, 81'), Софьян Амрабат (Антонин Барак, 90'), Роландо Мандрагора, Жонатан Иконе, Артур Кабрал (Лука Йович, 81'), Николас Гонсалес (Риккардо Соттиль, 90') Милан: Оливье Жиру (Златан Ибрагимович, 66'), Анте Ребич (Дивок Ориги, 66'), Шарль Де Кетеларе (Ясин Адли, 83'), Тео Эрнандес, Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер (Тьемуэ Бакайоко, 66'), Жуниор Мессьяс (Алексис Салемакерс, 74'), Фикайо Томори, Малик Тшау, Пьер Калюлю, Мик Меньян Предупреждения: Малик Тшау (12'), Артур Кабрал (29'), Жуниор Мессьяс (35'), Жонатан Иконе (59'), Николас Гонсалес (70'), Vincenzo Italiano (79'), Пьер Калюлю (80')
Заработанные три очка позволили «Фиорентине» набрать 31 очко и закрепиться на 12-м месте в турнирной таблице. У «Милана» осталось 47 пунктов и четвертая позиция.