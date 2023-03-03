Главный тренер «Ньюкасла» о матче с «Ман Сити»: Нам нужна хорошая игра в обороне

Главный тренервысказался о предстоящем матче 26-го тура английской Премьер-лиги с

«Мы были избиты (после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:2) в финале Кубка английской лиги), но очень быстро всё перешло к "Манчестер Сити".

Я не думал, что страсть и мотивация внутри меня могут возрасти, но кажется, что это произошло. Страсть, которую проявили фанаты, останется со мной, и мы хотим вернуть это.

Не думаю, что наши принципы когда-либо изменятся. Нам нужно будет очень хорошо играть в обороне и владеть мячом.

Нам нужно будет представлять угрозу в игре — я верю, что мы сможем это сделать. Конечно, нам нужно будет укрепить наш фундамент», — приводит слова Хау пресс-служба «Ньюкасла» в «Твиттере».

«Ньюкасл» занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ с 41-м баллом в активе. «Манчестер Сити» располагается на 2-й позиции (55).