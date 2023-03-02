Осимхен об интересе клубов АПЛ: Сейчас мои мысли только с Неаполем

Нападающий «Наполи»заявил, что не намерен отвлекаться на слухи об интересе клубов АПЛ. На данный момент он сосредоточен на игре в «Наполи».

«АПЛ? Я думаю, что туда хочет попасть каждый футболист. Кто знает, что может произойти однажды. Но прямо сейчас я могу заверить вас, что это даже не приходило мне в голову. Это отвлекало бы меня от прекрасного сезона. Мои мысли только с Неаполем и "Наполи". Вот и всё», — приводит слова Осимхена Corriere della Sera.

В текущем сезоне Серии А он сыграл 20 поединков и забил 19 голов. В Лиге чемпионов у футболиста 2 гола в 4 играх.

Сайт Transfermarkt оценивает нигерийца в 70 млн евро.