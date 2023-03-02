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    Дзюба: Эмери — не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что не считает Унаи Эмери великим тренером.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    В 2012 году Эмери возглавлял московский «Спартак», за который в то время выступал Дзюба. В одном из интервью Артем назвал испанца «тренеришкой».

    «Господи. Я же никогда не говорил, что он плохой тренер. Я сказал именно про тот этап, когда он поплыл в моменте в "Спартаке". У него ходил свой собственный психиатр.

    Он очень странный человек. Все заметили, что он специфический. То есть, в испанских каких-то командах, не грандах — нормально. В "ПСЖ" он не прижился, в Англии не прижился. Отовсюду его убирают. Он очень странный, тяжелый человек.

    Он фанат своего дела, да, сумасшедший фанат, он два часа угловые мог стоять подавать. Это было просто невыносимо. Макгиди один раз просто встал и ушел. Он говорит: "Эйден, подай мяч нормально". А Эйден был эмоциональный. Унаи бросает все, на колени встает. Для нас это было странно, два часа не отпускать никого в туалет.

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    • А он жил на базе, жил этим. Против него точно никто никого, в этом я вас уверяю. То, что его недолюбливали в команде, — ну, не понимали его специфику вообще. Он очень странный для нас был, не разговаривал по 3-4 дня после поражений с нами. Вел себя очень странно.

    Для испанских команд, думаю, с его менталитетом. Еще раз говорю, в Англии и в "ПСЖ" его убрали тут же практически. Он не великий тренер, просто Лигу Европы выигрывает, и всё. Ну, не всё, но мы с Анчелотти не сравниваем же. Есть Моуринью, Анчелотти — эшелон топ-топ. Эмери — тренер, конечно, не "тренеришка".

    Но в любом случае, так, как он себя вел с нами, нельзя. Нельзя так потребительски приезжать в чужую страну. Приезжай и уважай культуру другой страны. Уважай ее историю, а не просто: "Я приехал, вы здесь все крестьяне и клоуны". Так это не работает», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

    Интервью с Артемом Дзюбой
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