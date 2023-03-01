ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В середине января «Барса» выиграла у «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании«Реал» — «Барселона»: ключевые детали новой серии Эль Класико
  • 15:37
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 14:47
    • Дзюба о Кокорине: Круто не деньги считать, а трофеи
  • 14:10
    • «Динамо» продлит контракт с Кудашовым
    Все новости спорта

    Дзюба о Кокорине: Круто не деньги считать, а трофеи

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Артём Дзюба Александр Кокорин Локомотив РПЛ Футбол России Арис
    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на слова бывшего одноклубника по «Зениту» Александра Кокорина, который считает, что заработал больше всех в российском футболе.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Я в этом плане спокоен. Пусть будет Саша, это будет его первое место. Александр, я поздравляю тебя.

    Я — второй? Не задавался этим вопросом. Проблема, которую я сейчас слышу — дети ходили на футбол и пацаны все: Хочу-хочу-хочу "Ламборгини". Многие отдают детей в футбол, чтобы зарабатывали бабки-бабки-бабки. Плохой посыл.

    А хороший — мы, когда в футбол шли, было вообще непонятно, заработаем ли мы что-то или нет. Ты просто играл с утра до ночи. Только потом тебя отводят в спортшколу, тренируешься. В 17 лет ты начинаешь понимать, тебе предлагают контракт.

    Нужно прежде всего любить футбол, а не деньги. Я считаю, что круто не деньги считать, а трофеи. Чего добился, какое влияние оказал на футбол в своей стране хотя бы.

  • «Они сняли все свои маски». Дзюба рассказал, почему не хочет играть в Европе
  • Читайте по теме

    • Смог я сыграть на Евро или ЧМ? Да. Забил там? Да. В Лиге Чемпионов играл? Да. Забил я там? Да. Кубок УЕФА зацепил? Да. Забил там? Да. В Лиге Европы я играл? Да. Забил я там? Да. Везде я поиграл, забил, ощутил — и понимаю: вау, круто, определенный путь прошел. Я забил 217 голов — вау, только Керж (Александр Кержаков — прим.) и я выбили 200 голов. Этим безумно горжусь как нападающий. Это намного важнее того, сколько я заработал.

  • Кокорин о зарплатах в футболе: У меня не было детства. Когда вы все начали работать, Саша уже работал
  • Читайте по теме

    • Деньги — твоя независимость. Дети ни в чем не нуждаются, чтобы у родителей все хорошо было, всегда мог побаловать — это да. Бесспорно, но чтобы считать, какой я, 3-й или 4-й… Чемпионом страны стал, Кубок выиграл — престижно. Мечтал в один год выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок — сделал. На ЧМ в России был, гордость», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

    Интервью с Артемом Дзюбой
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры