Дзюба о Кокорине: Круто не деньги считать, а трофеи

Нападающий «Локомотива»отреагировал на слова бывшего одноклубника по «Зениту», который считает, что заработал больше всех в российском футболе.

«Я в этом плане спокоен. Пусть будет Саша, это будет его первое место. Александр, я поздравляю тебя.

Я — второй? Не задавался этим вопросом. Проблема, которую я сейчас слышу — дети ходили на футбол и пацаны все: Хочу-хочу-хочу "Ламборгини". Многие отдают детей в футбол, чтобы зарабатывали бабки-бабки-бабки. Плохой посыл.

А хороший — мы, когда в футбол шли, было вообще непонятно, заработаем ли мы что-то или нет. Ты просто играл с утра до ночи. Только потом тебя отводят в спортшколу, тренируешься. В 17 лет ты начинаешь понимать, тебе предлагают контракт.

Нужно прежде всего любить футбол, а не деньги. Я считаю, что круто не деньги считать, а трофеи. Чего добился, какое влияние оказал на футбол в своей стране хотя бы.

Смог я сыграть на Евро или ЧМ? Да. Забил там? Да. В Лиге Чемпионов играл? Да. Забил я там? Да. Кубок УЕФА зацепил? Да. Забил там? Да. В Лиге Европы я играл? Да. Забил я там? Да. Везде я поиграл, забил, ощутил — и понимаю: вау, круто, определенный путь прошел. Я забил 217 голов — вау, только Керж (Александр Кержаков — прим.) и я выбили 200 голов. Этим безумно горжусь как нападающий. Это намного важнее того, сколько я заработал.

Деньги — твоя независимость. Дети ни в чем не нуждаются, чтобы у родителей все хорошо было, всегда мог побаловать — это да. Бесспорно, но чтобы считать, какой я, 3-й или 4-й… Чемпионом страны стал, Кубок выиграл — престижно. Мечтал в один год выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок — сделал. На ЧМ в России был, гордость», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.