«Они сняли все свои маски». Дзюба рассказал, почему не хочет играть в Европе

Нападающий «Локомотива»признался, что не поехал бы играть в Европу из-за ее отношения к России.

«Я долго думал, когда у меня были моменты куда-то уехать — в Германию, в Италию… Я очень в Англию хотел в один период, но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали — меня не позовут — я бы не поехал.

Почему? Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен. Это некрасиво. Они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу.

Я почувствовал в Турции, что мне не хватает русской речи. Первое, что я сделал, когда приехал в Россию: "Наконец-то я дома". Прямо все ушло, мне было очень тяжело в Турции», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.