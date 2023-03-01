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    • «Они сняли все свои маски». Дзюба рассказал, почему не хочет играть в Европе
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    «Они сняли все свои маски». Дзюба рассказал, почему не хочет играть в Европе

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    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что не поехал бы играть в Европу из-за ее отношения к России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я долго думал, когда у меня были моменты куда-то уехать — в Германию, в Италию… Я очень в Англию хотел в один период, но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали — меня не позовут — я бы не поехал.

    Почему? Из-за ситуации, из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен. Это некрасиво. Они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу.

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    • Я почувствовал в Турции, что мне не хватает русской речи. Первое, что я сделал, когда приехал в Россию: "Наконец-то я дома". Прямо все ушло, мне было очень тяжело в Турции», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

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