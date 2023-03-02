Клаудиньо может пропустить матч с «Пари НН»

Полузащитник «Зенита»может пропустить домашний матч 18-го тура РПЛ против. Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Практически все игроки перед игрой с "Пари НН" здоровы, за исключением Клаудиньо. У него было небольшое повреждение.

Проблема полностью не ушла, но стало лучше. На сегодня он еще не занимается в общей группе. Посмотрим, как будет завтра. Но его участие в матче под вопросом», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Ранее Клаудиньо пропустил матч Кубка России против ульяновской «Волги» (3:0).

Матч «Зенит» — «Пари НН» состоится 4 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 16:30 мск.