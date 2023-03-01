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    Помощник Путина призвал вернуть пиво на стадионы

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    Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, поддержал возвращение пива на стадионы.

    Игорь Левитин
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    Игорь Левитин

    «Про пиво на стадионе мы говорим уже 10 лет. В театре пиво и крепкий алкоголь почему-то пить можно, а на стадионе нельзя. Минздрав считает, что это непохвально. Но чем это отличается? На мой взгляд, мы сами себя обманываем.

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    • Если кто-то хочет выпить пива, он выпьет пять кружек перед матчем, придет на матч, будет сидеть. А потом мы будем бегать за этим болельщиком», — приводит слова Левитина ТАСС.

    Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

    Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

    В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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