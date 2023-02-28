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    Моуринью о поражении от «Кремонезе»: Нам не хватило желания победить

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о поражении своей команды в матче 24-го тура Серии А с «Кремонезе» (1:2).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Нельзя оправдываться усталостью, мы играли в четверг, а сегодня вторник. Нам немного не повезло, но ответственность лежит на нас. Не хватало накала, желания выиграть матч.

    Казалось, что одна команда хочет победить больше, чем другая, но это не так. Такое ощущение, что одна команда считала этот матч игрой всей жизни, а другая нет. Мы не заслужили проигрыша, но и не заслужили победы.

    После того, как сравняли счет, мы думали, что победный гол может прийти. Затем последовал пенальти и проигрыш в игре, который мы не заслуживали», — цитирует Dazn Моуринью.

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    • После этого матча «Рома» занимает 5-е место в турнирной таблице с 45-ю очками в активе. «Кремонезе» располагается на 20-й позиции (10).

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