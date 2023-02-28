«Кремонезе» — «Рома»: счет 2:1, обзор голов

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
В составе хозяев забили Франк Тсаджу и Даниэль Чофани, который отметился с пенальти. Голов у гостей отличился Леонардо Спинаццола.
Футбол. Италия. Серия А
Кремонезе — Рома 2:1
Голы: 1:0 Франк Тсаджут (17'), 1:1 Леонардо Спинаццола (71'), 2:1 Даниэль Чофани (пенальти) (83') Кремонезе: Марко Карнесекки, Алекс Феррари (Влад Кирикеш, 84'), Маттео Бьянкетти, Хоан Васкес, Леонардо Серникола (Паоло Гильоне, 84'), Шарль Пикель (Пабло Гальдамес, 78'), Марко Бенасси, Эмануэле Валери, Феликс Афена-Гьян (Суалихо Мейте, 66'), Франк Тсаджут (Даниэль Чофани, 78'), Давид Окереке Рома: Андреа Белотти (Тэмми Абрахам, 62'), Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави, 63'), Пауло Дибала, Леонардо Спинаццола, Жоржиньо Вейналдум, Бриан Кристанте (Неманья Матич, 63'), Никола Залевский (Ола Сольбаккен, 63'), Мараш Кумбула (Рик Карсдорп, 68'), Рожер Ибаньес, Джанлука Манчини, Руй Патрисиу Предупреждения: Алекс Феррари (12'), Маттео Бьянкетти (52'), Леонардо Серникола (58'), Стефан Эль-Шаарави (74'), Рожер Ибаньес (81') Удаление: Jose Mourinho (47')
Наставник «Ромы» Жозе Моуринью был удален из технической зоны за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.
«Кремонезе» занимает последнее место в таблице Серии А, «Рома» занимает 5-ю позицию.