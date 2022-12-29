ПСЖ — «Страсбург»: счет матча 2:1, обзор голов

Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ — Страсбург 2:1
Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (14'), 1:1 Маркос Маркиньос (автогол) (51'), 2:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (90 + 6') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Норди Мукиэле, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос, Эль-Шадай Битшиабу (Ашраф Хакими, 79'), Фабиан, Марко Верратти, Витор Феррейра (Пабло Сарабия, 73'), Неймар, Уго Экитике (Карлос Солер, 73'), Килиан Мбаппе Страсбург: Людовик Ажорк, Кевин Гамейро (Хабиб Диалло, 77'), Адриен Томассон, Diarra Mouhamadou, Саньин Прцич (Жан-Эде Паскаль Аолу, 65'), Жанрикне Беллегард, Лука Перрен, Александр Джику, Жерзино Ньямси, Исмаэль Дукуре, Матц Зельс Предупреждения: Жерзино Ньямси (49'), Марко Верратти (51'), Неймар (61'), Неймар (63'), Килиан Мбаппе (90 + 7')