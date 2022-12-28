Федун о переходе в Азию: Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА

Член исполкома РФС, бывший владелец «Спартака»высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

«Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придет уведомление, так и объявят. Знает только Дюков? Да.

Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться, договориться все‑таки с УЕФА», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.