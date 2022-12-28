ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваИтоги ЧР-2023. «Липовые» чемпионы в танцах. Поражение Валиевой?
  • 13:37
    • Федун о переходе в Азию: Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА
  • 11:43
    • «Челси» готов заплатить больше 100 млн евро за лучшего молодого футболиста ЧМ-2022
  • 11:27
    • Гвардиола рассказал о трансферных планах «Ман Сити»
  • 11:04
    • Министр спорта РФ: Считаю, что РФС не стоит разрывать отношения с УЕФА при переходе в Азию
    Все новости спорта

    Федун о переходе в Азию: Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА

    Футбол РФС Сборная России Футбол России УЕФА ФИФА
    Член исполкома РФС, бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Леонид Федун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Федун

    Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

    «Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. А по Азии мою позицию знаете, мне кажется, у нас нет выхода. Когда объявят о времени голосования? Когда придет уведомление, так и объявят. Знает только Дюков? Да.

    Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться, договориться все‑таки с УЕФА», — приводит слова Федуна «Матч ТВ».

  • Министр спорта РФ: Считаю, что РФС не стоит разрывать отношения с УЕФА при переходе в Азию
  • Читайте по теме

    • Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» учинит разгром «Лидсу»
  • «Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • Парижане разгромят аутсайдера
  • ПСЖ — «Страсбург». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • На льду ЦСКА питерцы отомстят за недавнее поражение
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атланта — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Латвия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры