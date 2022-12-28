Министр спорта РФ: Считаю, что РФС не стоит разрывать отношения с УЕФА при переходе в Азию

Министр спорта РФвысказал предположение, почемурешил перенести голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Наверняка решение сложное, оно должно быть обдуманным и взвешенным, с учетом реалий и взаимоотношений с ФИФА и УЕФА.

Считаю, что нельзя разрывать отношения с глобальной ассоциацией, европейскими партнерами, при этом надо выстроить новые условия взаимодействия с Азиатской конфедерацией. Это потребует времени», — приводит слова Матыцина «Интерфакс».

Планируется, что голосование по поводу перехода РФС в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.