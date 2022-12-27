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    Клопп сыграл решающую роль в переходе Гакпо в «Ливерпуль»

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    Известный журналист Фабрицио Романо рассказал подробности перехода вингера ПСВ Эйндховен и сборной Нидерландов Коди Гакпо в «Ливерпуль».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    По данным источника, главным инициатором подписания Гакпо был главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    При этом руководство клуба поддержало немецкого специалиста, сумев в кротчайшие сроки договориться с ПСВ.

    Клопп хотел видеть Гакпо в своей команде в связи с кадровыми проблемами в нападении. В лазарете «красных» на данный момент находятся сразу три игрока — Роберто Фирмино, Диогу Жота и Луис Диас.

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    • Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за Гакпо 45 миллионов евро.

    Гакпо является воспитанником ПСВ и выступал за основную команду с 2018 года. В текущем сезоне вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас». На ЧМ-2022 Коди сыграл пять матчей и забил три мяча.

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