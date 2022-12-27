Клопп сыграл решающую роль в переходе Гакпо в «Ливерпуль»

Известный журналист рассказал подробности перехода вингера ПСВ Эйндховен и сборной Нидерландов

По данным источника, главным инициатором подписания Гакпо был главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

При этом руководство клуба поддержало немецкого специалиста, сумев в кротчайшие сроки договориться с ПСВ.

Клопп хотел видеть Гакпо в своей команде в связи с кадровыми проблемами в нападении. В лазарете «красных» на данный момент находятся сразу три игрока — Роберто Фирмино, Диогу Жота и Луис Диас.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» заплатит за Гакпо 45 миллионов евро.

Гакпо является воспитанником ПСВ и выступал за основную команду с 2018 года. В текущем сезоне вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас». На ЧМ-2022 Коди сыграл пять матчей и забил три мяча.