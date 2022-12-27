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    ПСВ объявил о переходе Гакпо в «Ливерпуль»

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    Голландский «ПСВ Эйндховен» объявил, что нападающий Коди Гакпо переходит в «Ливерпуль».

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    «23-летний игрок атаки в ближайшее время отправится в Англию, где пройдет необходимые формальные процедуры перед завершением трансфера», — сказано в сообщении пресс-службы ПСВ.

    По данным The Athletic, сумма трансфера составит 45 миллионов евро без учета бонусов.

    Гакпо является воспитанником ПСВ и выступал за основную команду с 2018 года. В текущем сезоне вингер провел 14 матчей в чемпионате Нидерландов и набрал 21 (9+12) очко по системе «гол+пас».

    На ЧМ-2022 игрок сборной Голландии провел пять матчей и забил три мяча.

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