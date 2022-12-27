«Челси» — «Борнмут»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. На правый край атаки «Челси» прошёл пас от Маунта на Стерлинга, который простелил мяч вдоль ворот, а Кай Хаверц в падении ногой сработал на замыкании.

А на 24-й минуте Закария протащил мяч на правый край штрафной площади гостей, где немного забуксовал, но игровой снаряд подобрал Хаверц и сделал скидку назад на Мейсона Маунта, а тот с 19 метров пробил точно в правый нижний угол.