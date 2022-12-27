«Челси» — «Борнмут»: счет матча 2:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 16-й минуте. На правый край атаки «Челси» прошёл пас от Маунта на Стерлинга, который простелил мяч вдоль ворот, а Кай Хаверц в падении ногой сработал на замыкании.
А на 24-й минуте Закария протащил мяч на правый край штрафной площади гостей, где немного забуксовал, но игровой снаряд подобрал Хаверц и сделал скидку назад на Мейсона Маунта, а тот с 19 метров пробил точно в правый нижний угол.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Борнмут 2:0
Голы: 1:0 Кай Хаверц (16'), 2:0 Мэйсон Маунт (24') Челси: Кепа Аррисабалага, Рис Джеймс (Сесар Аспиликуэта, 53'), Калиду Кулибали, Тьяго Силва, Марк Кукурелья, Денис Закария (Конор Галлахер, 82'), Жоржиньо, Рахим Стерлинг (Трево Чалоба, 88'), Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич (Пьер-Эмерик Обамеянг, 82'), Кай Хаверц Борнмут: Киффер Мур (Сирики Дембеле, 85'), Доминик Соланке, Филип Биллинг (Райан Кристи, 66'), Хефферсон Лерма, Льюис Кук, Джордан Земура, Ллойд Келли, Маркос Сенеси, Адам Смит, Джек Стейси (Джейдон Энтони, 46'), Марк Траверс