ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и КанадеКаким будет ЧМ-2026: 48 команд, больше групп, больше стадионов и матчей
  • 22:34
    • Гол и ассист Хаверца принесли «Челси» победу над «Борнмутом»
  • 22:20
    • МЮ — «Ноттингем Форест»: Фернандеш, Рэшфорд и Антони в стартовом составе хозяев
    Все новости спорта

    Гол и ассист Хаверца принесли «Челси» победу над «Борнмутом»

    «Челси» — «Борнмут»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Челси
    Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Борнмутом» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Счет в матче был открыт на 16-й минуте. На правый край атаки «Челси» прошёл пас от Маунта на Стерлинга, который простелил мяч вдоль ворот, а Кай Хаверц в падении ногой сработал на замыкании.

    А на 24-й минуте Закария протащил мяч на правый край штрафной площади гостей, где немного забуксовал, но игровой снаряд подобрал Хаверц и сделал скидку назад на Мейсона Маунта, а тот с 19 метров пробил точно в правый нижний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Борнмут 2:0
    Голы: 1:0 Кай Хаверц (16'), 2:0 Мэйсон Маунт (24') Челси: Кепа Аррисабалага, Рис Джеймс (Сесар Аспиликуэта, 53'), Калиду Кулибали, Тьяго Силва, Марк Кукурелья, Денис Закария (Конор Галлахер, 82'), Жоржиньо, Рахим Стерлинг (Трево Чалоба, 88'), Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич (Пьер-Эмерик Обамеянг, 82'), Кай Хаверц Борнмут: Киффер Мур (Сирики Дембеле, 85'), Доминик Соланке, Филип Биллинг (Райан Кристи, 66'), Хефферсон Лерма, Льюис Кук, Джордан Земура, Ллойд Келли, Маркос Сенеси, Адам Смит, Джек Стейси (Джейдон Энтони, 46'), Марк Траверс
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лесники» окажут достойное сопротивление манкунианцам
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
  • Выезд в Казань поможет «Магнитке» прервать серию поражений
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осер — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры