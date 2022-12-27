Спортивный юрист назвала условия для перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола

Спортивный юристрассказала назвала условия для переходав Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее стало известно, что РФС перенес голосование по возможному переходу в состав АФК. Планируется, что оно состоится до 31 декабря 2022 года.

«Требуется специальное разрешение ФИФА, если ты хочешь стать членом конфедерации, на территории которой ты не расположен. Но Россия расположена как в Европе, так и в Азии.

Из регламентирующих документов следует, что никаких согласий от ФИФА РФС получать не должен.

Должно быть выполнено три условия — отсутствие членства в других организациях, географическое расположение и решение большинства участников по рекомендации исполнительного комитета.

Могут быть определенные визиты в страну с целью проверить ее готовность», — приводит слова Анцелиович «Спорт-Экспресс».

Сообщалось, что ФИФА разрешит России участвовать в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.