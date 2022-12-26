Тренер UFC о реакции Дзюбы на вызов Емельяненко: Артем сказал: «Да я готов»

Тренер бойцов UFCрассказал, как бывший капитан сборной Россииотреагировал на вызов на бой от

«Мы, на самом деле, посмеялись, и Артем сразу сказал: "Да я готов".

Но в первую очередь его сейчас интересует профессиональная карьера. Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились, он бы потренировался, лагерь сделал и с удовольствием подрался там. Артема долго просить не надо.

Но поскольку для него сейчас важен футбол, вся ставка на футбол. А это для Емельяненко в очередной раз привлечь к себе внимание на имени Артема», — приводит слова Кияшко «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба остается без команды после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».