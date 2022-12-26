ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаШесть вопросов для «Ман Сити»: Поддержание формы Холанна, незабивной Грилиш и поиск роли для Филлипса
  • 13:19
    • Марат Хайруллин признан лучшим нападающим недели КХЛ
  • 12:55
    • Тарасова отреагировала на недовольство отца Трусовой
  • 12:46
    • «Бенфика» отказалась продавать «Ливерпулю» Энцо Фернандеса за 100 млн евро
  • 12:02
    • Сборную Португалии могут возглавить Зидан или Энрике
  • 11:17
    • Отец Трусовой требовал у Первого канала запретить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления фигуристки
    Все новости спорта

    Тренер UFC о реакции Дзюбы на вызов Емельяненко: Артем сказал: «Да я готов»

    Футбол Артём Дзюба Футбол России
    Тренер бойцов UFC Тарас Кияшко рассказал, как бывший капитан сборной России Артем Дзюба отреагировал на вызов на бой от Александра Емельяненко.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Мы, на самом деле, посмеялись, и Артем сразу сказал: "Да я готов".

    Но в первую очередь его сейчас интересует профессиональная карьера. Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились, он бы потренировался, лагерь сделал и с удовольствием подрался там. Артема долго просить не надо.

  • «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд — он получит хороший апперкот». Емельяненко хочет подраться с Дзюбой
  • Читайте по теме

    • Но поскольку для него сейчас важен футбол, вся ставка на футбол. А это для Емельяненко в очередной раз привлечь к себе внимание на имени Артема», — приводит слова Кияшко «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Дзюба остается без команды после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» начнет без увертюр
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Канониры» уверенно продолжат свое победное шествие
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Оступится ли «Тоттенхэм» на «Брентфорде»?
  • «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 26 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Майами — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры