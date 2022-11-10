«За всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд — он получит хороший апперкот». Емельяненко хочет подраться с Дзюбой

Российский боецрассказал о желании провести бой с бывшим капитаном сборной России по футболу

«У него есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе.

Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся — простоять, надеяться выбросить какой-то удар. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать.

У Дзюбы абсолютно нет никаких шансов — это все равно что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его.

Но если предложат с ним бой, я соглашусь: популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну а за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд — он получит хороший апперкот», — сказал Емельяненко в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее в ноябре Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».