ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис ЭнрикеЗагадочное будущее Луиса Энрике. Топ-клубы могут оставить Испанию без тренера
  • 10:28
    • Капризов признан второй звездой дня в НХЛ
  • 01:03
    • «Арсенал» проиграл «Брайтону» и вылетел из Кубка английской лиги
  • 00:56
    • «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в Кубке английской лиги
  • 00:49
    • «Интер» забил 6 мячей в ворота «Болоньи»
  • 01:32
    • «Атлетико» на выезде проиграл «Мальорке»
    Все новости спорта

    «За всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд — он получит хороший апперкот». Емельяненко хочет подраться с Дзюбой

    Футбол Артём Дзюба Адана Демирспор Суперлига Турции Футбол Турции Футбол России
    Российский боец Александр Емельяненко рассказал о желании провести бой с бывшим капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «У него есть великолепная возможность вызвать меня на бой и как-то зарекомендовать себя в боксе.

    Ему нужно выходить против меня драться не так, как обычно все дерутся — простоять, надеяться выбросить какой-то удар. Дзюбе надо садиться на ноги и работать ногами. Надевать перчатки на ноги и работать.

    У Дзюбы абсолютно нет никаких шансов — это все равно что я выйду и буду играть против него в футбол. Буду мячик набивать, пытаться обвести его.

  • Турецкое фиаско. Дзюба провалился в «Адана Демирспор»
  • Почему российский форвард покидает турецкий клуб и что ждет его дальше?
  • 06/11/2022

    • Но если предложат с ним бой, я соглашусь: популяризация спорта, здорового образа жизни. Ну а за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд — он получит хороший апперкот», — сказал Емельяненко в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Напомним, ранее в ноябре Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Манкунианцы быстро отомстят «вилланам»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Реал» забьет и… пропустит?!
  • «Реал» Мадрид — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • «Юве» легко переиграет аутсайдера Серии А
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры