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    «Арсенал» — «Вест Хэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция лондонского дерби между «Арсеналом» и «Вест Хэмом»

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    Сегодня в 23:00 по московскому времени лидер чемпионата Англии «Арсенал» примет «Вест Хэм». За ходом матча 17-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    «Канониры» лидируют в чемпионате Англии, набрав 37 очков после 15-ти матчей. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять баллов. На счету подопечных Микеля Артеты 12 побед, одна ничья и одно поражение в текущем сезоне.

    К матчу с «Вест Хэмом» лондонцы подходят с восьмиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате. В трех последних турах «Арсенал» набрал 9 очков из 9-ти, не пропустив при этом ни одного мяча. «Пушкари» поочередно обыграли «Ноттингем Форест» (5:0), «Челси» (1:0) и «Вулверхэмптон» (2:0). Общая разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 33:11.

    Во время зимней паузы «Арсенал» сыграл 4 товарищеских матча. «Канониры» одержали победы над «Лионом» (3:0) и «Миланом» (2:1), а также уступили «Уотфорду» (2:4) и «Ювентусу» (0:2).

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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» располагается на 16 позиции в турнирной таблице, набрав 14 очков после 15-ти матчей. От зоны вылета «молотобойцев» отделяет один балл. На счету «Вест Хэма» 4 победы, 2 ничьих и 9 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 12:17.

    В пяти 5-ти последних матчах коллектив Дэвида Мойеса одержал лишь одну победу при 4-х поражениях. В трех крайних турах «молотобойцы» уступили с общей разницей 1:5 — «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Лестеру» (0:2).

    Во время зимней паузы не чемпионат мира «Вест Хэм» провел три товарищеских поединка. В первых двух матчах лондонцы обыграли «Кембридж Юнайтед» (4:2) и «Удинезе» (3:1), а в заключительной встрече разошлись миром с «Фулхэмом» (1:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» дважды обыграл своего соперника — 2:0 дома и 2:1 в гостях. Всего за пять последних очных матчей на счету «канониров» 4 победы, еще одна встреча завершилась вничью.

    Прямая речь

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета:

    — «Игроки "Вест Хэма" будут очень опасными, потому что я точно знаю, что Мойес очень много работал с командой. Он максимально увеличил потенциал клуба и вывел его на новый уровень. Я уверен, что они очень усердно работали, как и все мы, это будет очень трудный матч».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.44.

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