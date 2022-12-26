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    «Канониры» уверенно продолжат свое победное шествие

    «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, АПЛ, 26 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Вест Хэм»
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    Габриэл Жезус
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 23:00 мск. «Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2022 года

    «Арсенал»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит просто великолепно. «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая ближайшего конкурента на 5 очков.

    12 побед в 14 матчах — показатель крейсерский. Да и проиграла команда Микеля Артеты всего один раз.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Вест Хэм

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    В своем предыдущем матче «Арсенал» вновь победил. На выезде лондонцы оставили ни с чем «Вулверхэмптон» (0:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Арсенал» еще и провел 4 контрольных поединка. Правда, команде удалось победить лишь в половине из них.

    В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Состав у «Арсенала» крепкий, да и оторваться от преследователей необходимо.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. Лондонцы сражаются лишь за выживание, занимая скромное 16 место в таблице.

    В предыдущем своем поединке «Вест Хэм» вновь потерпел неудачу. Дома «молотобойцы» по всем статьям уступили «Лестеру» (0:2).

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    • Вот только с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 15 матчах забито всего 12 мячей, что является одним из худших показателей в АПЛ.

    Зато в обороне команда действует относительно надежно. «Молотобойцы» пропустили в свои ворота 17 мячей.

    В этой встрече «Вест Хэм» явно будет пытаться зацепиться за очки. Правда, последняя победа над «канонирами» случилась почти 4 года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.51.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.62.

    Команда Микеля Артеты не намерена терять очки на ровном месте, к тому же традиционно успешно противостоит «молотобойцам».

    Наш прогноз — Фора «Арсенала» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.89.

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    «Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 26.12.2022. Прогнозы на футбол. «Канониры» уверенно продолжат свое победное шествие
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