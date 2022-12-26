«Арсенал»
Эта команда нынешний чемпионат проводит просто великолепно. «Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая ближайшего конкурента на 5 очков.
12 побед в 14 матчах — показатель крейсерский. Да и проиграла команда Микеля Артеты всего один раз.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Вест Хэм
В своем предыдущем матче «Арсенал» вновь победил. На выезде лондонцы оставили ни с чем «Вулверхэмптон» (0:2).
«Арсенал» еще и провел 4 контрольных поединка. Правда, команде удалось победить лишь в половине из них.
В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Состав у «Арсенала» крепкий, да и оторваться от преследователей необходимо.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. Лондонцы сражаются лишь за выживание, занимая скромное 16 место в таблице.
В предыдущем своем поединке «Вест Хэм» вновь потерпел неудачу. Дома «молотобойцы» по всем статьям уступили «Лестеру» (0:2).
Вот только с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 15 матчах забито всего 12 мячей, что является одним из худших показателей в АПЛ.
Зато в обороне команда действует относительно надежно. «Молотобойцы» пропустили в свои ворота 17 мячей.
В этой встрече «Вест Хэм» явно будет пытаться зацепиться за очки. Правда, последняя победа над «канонирами» случилась почти 4 года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 1.51.
На викторию «Вест Хэма» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.62.
Наш прогноз — Фора «Арсенала» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.89.