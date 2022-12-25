«Астон Вилла» может продать Мартинеса

может рассмотреть вариант с продажей голкипера

По информации Fichajes, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет избавиться от аргентинского вратаря.

Испанский специалист недоволен поведением и характером Мартинеса, признанного лучшим голкипером чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что Эмери хочет, чтобы «Астон Вилла» приобрела вратаря «Севильи» Яссина Буну.

Напомним, Мартинес после финала ЧМ-2022 показал неоднозначный жест в адрес болельщиков сборной Франции. Кроме того, позже он появился на публике с куклой в маске с изображением Килиана Мбаппе.