ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В ноябре «Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в рамках Кубка лигиКаталонское дерби, «Ман Сити» — «Челси» и два испытания для «Арсенала». Топ-10 матчей во время новогодних праздников
  • 12:35
    • Сычевой продолжит карьеру в «Крылья Советов»
  • 15:42
    • Тюрам может продолжить карьеру в «Интере»
  • 15:31
    • Карраско попросил руководство «Атлетико» о переходе в другой клуб
  • 15:17
    • «Аль-Насср» намерен подписать контракт с Канте
  • 15:06
    • Коутиньо покинет «Астон Виллу»
    Все новости спорта

    Конте: я не очень доволен тем, что нужно играть всего через неделю после ЧМ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм ЧМ-2022
    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказал мнение о быстром возобновлении игр в английской Премьер-лиге после чемпионата мира в Катаре.

    Антонио Конте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте

    «Это странная ситуация, и, честно говоря, я не очень доволен тем, что нужно играть так быстро — всего через неделю после чемпионата мира.

    С одной стороны, я счастлив, потому что 12 игроков клуба были на чемпионате мира. Это означает, что мы движемся в правильном направлении.

    Это нормально, когда так много ваших игроков играют в таком турнире, как этот, но сейчас им приходится нелегко, потому что их физическое состояние оставляет желать лучшего.

    По этой причине я должен принять оптимальное решение перед матчем с "Брентфордом".

    С одной стороны, у меня есть игроки, с которыми я хорошо работал в течение четырех недель, а с другой стороны, — игроки, которые выступали на чемпионате мира, но на данный момент находятся не в идеальной форме», — приводит The National News слова Конте.

    После 15 матчей в АПЛ «Тоттенхэм» набрал 29 очков, занимая 4-е место в турнирной таблице.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» начнет без увертюр
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Канониры» уверенно продолжат свое победное шествие
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Оступится ли «Тоттенхэм» на «Брентфорде»?
  • «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Чехия — Канада
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры