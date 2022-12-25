Конте: я не очень доволен тем, что нужно играть всего через неделю после ЧМ

Главный тренервысказал мнение о быстром возобновлении игр в английской Премьер-лиге после чемпионата мира в Катаре.

«Это странная ситуация, и, честно говоря, я не очень доволен тем, что нужно играть так быстро — всего через неделю после чемпионата мира.

С одной стороны, я счастлив, потому что 12 игроков клуба были на чемпионате мира. Это означает, что мы движемся в правильном направлении.

Это нормально, когда так много ваших игроков играют в таком турнире, как этот, но сейчас им приходится нелегко, потому что их физическое состояние оставляет желать лучшего.

По этой причине я должен принять оптимальное решение перед матчем с "Брентфордом".

С одной стороны, у меня есть игроки, с которыми я хорошо работал в течение четырех недель, а с другой стороны, — игроки, которые выступали на чемпионате мира, но на данный момент находятся не в идеальной форме», — приводит The National News слова Конте.

После 15 матчей в АПЛ «Тоттенхэм» набрал 29 очков, занимая 4-е место в турнирной таблице.