Ещенко: Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры

Бывший защитник «Спартака» и сборной Россииподдержал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Не нужно ждать. Надо идти в Азию и играть международные матчи и турниры. Почему нет?

Может, там придумают какой-нибудь новый турнир. Мы не знаем, что будет дальше.

Если в УЕФА скажут, что мы им не нужны, то что нам делать? Ждать? Если есть вариант играть в Азии, то почему нет?

Спорт должен быть вне политики, но если уж так получилось... Надо искать варианты в Азии», — сказал Ещенко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.