Червиченко: Кто сказал, что Австралия и Япония не откажутся играть с Россией?

Бывший владелец «Спартака»считает, что даже в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола российские сборные и клубы все равно не смогут участвовать в международных турнирах.

«От нас и от исполкома ничего не зависит. Первично обо всем нужно договариваться с ФИФА. Не УЕФА отстранила наши клубы, а ФИФА. Там уже будет вопрос договоренностей — согласны ли европейские страны с нами играть — тогда будет полная обструкция со стороны европейских стран при том, что УЕФА разрешит нам вернуться — это одно дело. Тогда можно азиатскую тему обсуждать.

Хотя и в азиатской теме, если помните, не все так гладко. Ведь проблемы с европейским футболом у нас начались с поганки Польши. А потом к ним подключились две поганки — Швеция и Чехия.

А кто сказал, что такие же две поганки в Азии — Австралия и Япония — не устроят нам тоже самое, и в каком-нибудь очередном выходе на ЧМ они не откажутся играть с Россией?

Поэтому проблема не в том, что исполком примет, а в глобальной работе РФС, взаимодействии и выстраивании отношений», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию.