Малафеев о переходе в Азию: Точно не шаг назад. Нужно что-то делать

Бывший голкипер «Зенита»поддержал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию.

«Это точно не шаг назад. Недостатков в этом нет. Что касается преимуществ, то надо детальнее изучить вопрос. В любом случае стоять нельзя. Нужно что-то делать.

Наша сборная сейчас не получает достаточной практики. Чемпионат России варится в собственном соку, что сказывается и на имидже, и на развитии игроков для сборной. Может появится существенный провал в будущем. Этого допустить нельзя.

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Политическая ситуация наладится — это вопрос времени. Сейчас нужно что-то делать. Возможно, это решение понравится не всем, но в нем есть смысл», — приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что руководство Азиатской конфедерации футбола готово принять российскую организацию..VrezNews1 /football/2022/12/25/pimenov/