Надаль: У меня появились слезы на глазах после гола Месси в овертайме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих эмоциях во время просмотра финального матча ЧМ-2022, в котором сборная Аргентины выиграла у Франции (3:3; 4:2 — по пенальти).

«Это был потрясающий финал. Жаль моих французских друзей, Париж и Франция многое для меня значат. Но у меня много друзей и из Аргентины.

Как любитель футбола, я был рад, что Месси завоевал Кубок мира. Когда такая великая карьера достигает кульминации таким образом, когда игрок такого масштаба берет трофей, которого ему не хватало, учитывая, сколько все это значит для Аргентины... Думаю, это справедливо.

Я не болел за Аргентину, но когда Месси забил в овертайме, у меня на глазах появились слезы. Я испытал эти эмоции, увидев, что такой великий спортсмен добивается того, чего ему не хватало, ради чего он столько страдал ради этого.

Мне очень понравился финал, особенно после 70-й минуты. Это было невероятно», — приводит слова Надаля AS.

Напомним, Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.