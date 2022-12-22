Министр спорта РФ Матыцин поддержал переход российского футбола в Азию

Министр спорта РФвысказался по поводу возможного переход Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

РФС ранее объявил, что на ближайшем заседании исполкома, который состоится 23 декабря, обсудит участие в иных организациях.

«Считаю, что любой формат, который послужит развитию двусторонних и многосторонних отношений, популяризации футбола и усилит конкуренцию в российском футболе, пойдет на пользу. Мы будем это приветствовать.

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Сложно сказать, усилит ли это АФК, покажет время. Но чемпионат мира показал, что команды, которые раньше не воспринимались серьезно, показали красивый футбол.

И если Россия будет включаться в новый процесс, то это пойдет на пользу. Но решение за РФС и другими организациями, которые занимаются такими процессами», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».

Напомним, ФИФА и УЕФА ранее отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. .VrezNews1 /football/2022/12/22/romantsev/