Романцев: Переход РФС в Азию — путь в никуда. Я категорически против

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака»выступил против перехода Российского футбольного союза () в Азиатскую конфедерацию футбола.

Российский футбольный союз ранее объявил, что на ближайшем заседании исполкома обсудит участие в иных организациях.

«То, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно. И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда.

Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед. Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».