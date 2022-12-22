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    Романцев: Переход РФС в Азию — путь в никуда. Я категорически против

    Футбол РФС Сборная России Футбол России УЕФА ФИФА
    Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев выступил против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    Российский футбольный союз ранее объявил, что на ближайшем заседании исполкома обсудит участие в иных организациях.

    «То, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно. И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда.

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    • Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед. Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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