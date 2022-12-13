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    Сорокин о переходе РФС в Азию: Команды не могут не играть продолжительное время — это убьет футбол

    Футбол Сборная России Футбол России РФС ФИФА УЕФА
    Экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 года, а ныне консультант оргкомитета ЧМ-2022 Алексей Сорокин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Алексей Сорокин
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    Алексей Сорокин

    «После санкционного простоя снова проводить крупные футбольные мероприятия мы, безусловно, сможем, люди никуда не денутся, как и инфраструктура. Потенциал как был, так и останется.

    Как мне кажется, главная сложность кроется в спортивном аспекте. То есть нашим командам нужно играть, и речь идет не только о главной национальной сборной, а о всех уровнях. У меня нет никаких сомнений в сохранности нашей способности что-то проводить и по-прежнему оставаться надежным партнером ФИФА и УЕФА, как мы это неоднократно показывали.

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    • Мы делом доказывали, что можем подставить плечо, когда, например, во время ЕВРО-2020 провели на три матча больше, чем планировалось. И таких сюжетов достаточно много.

    Вопрос в другом — как долго политика будет оказывать влияние на спортивную жизнь.

    Разговоры о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола? Эти идеи витают в воздухе. Главным образом благодаря усилиям ваших коллег, потому что ничего официального я на этот счет не слышал. Но вполне естественно, что все думают о путях выхода из сложившейся ситуации.

    Мое личное мнение — надо анализировать все пути, потому что команды не могут не играть продолжительное время. Потому что это убьет футбол, и все это понимают. Я надеюсь, что это понимают не только в нашей стране. Надо проанализировать все многообразие путей выхода и принять правильное решение. Пока нет официального решения, обсуждать, как мне кажется, нечего.

    Как и заявка (на переход в Азиатскую конфедерацию футбола — прим.), этот процесс должен начинаться с формализации решения. Такой формализации, насколько мне известно, еще не наступило. Процесс может начаться только после принятия соответствующего решения. До этого даже как-то странно заниматься процессом, если он официально еще не получил зеленый свет внутри страны.

    Я летал в Москву, но по семейным вопросам. Никакого отношения к профессиональной деятельности это не имело.

    Видимо, в самолете мне встретился ряд ваших коллег-журналистов, и какие-то выводы были сделаны достаточно скоро и необдуманно. Никакого отношения к футболу моя поездка не имела», — приводит слова Сорокина «Р-Спорт».

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.

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