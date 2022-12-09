Черчесов о возможном переходе РФС в Азию: Обратной дороги может не быть. В Европе нам привычнее

Главный тренер «Ференцвароша»считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) не стоит спешить с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я не настолько глубоко погружен в тему, чтобы выступить экспертом. Убежден только, что решение должно быть тщательно взвешенным.

Да, момент сейчас неприятный: футбол не терпит длительных пауз, без официальных матчей теряется мотивационный момент. Однако я никогда не был сторонником резких движений.

В Европе нам гораздо привычнее. Надо понимать, что если перейдем в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями.

И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры? В общем, повторюсь: надо получить ответы на вопросы, а потом все тщательно взвесить», — сказал Черчесов «Известиям».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Национальная команда не сможет сыграть в отборочном турнире Евро-2024.