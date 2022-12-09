ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мяч мундиаля в КатареОтличный шанс для Бразилии, встреча Месси с «Летучим голландцем». За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 11:23
    • Черчесов о возможном переходе РФС в Азию: Обратной дороги может не быть. В Европе нам привычнее
  • 11:16
    • ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ раз в два года
  • 10:17
    • Теннисисты из России смогут выступить на Australian Open-2023
  • 10:07
    • Черчесов о вылете Испании: Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко перед матчем не связывались?»
    Все новости спорта

    Черчесов о возможном переходе РФС в Азию: Обратной дороги может не быть. В Европе нам привычнее

    Футбол РФС Сборная России Футбол России ФИФА УЕФА Ференцварош
    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) не стоит спешить с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Я не настолько глубоко погружен в тему, чтобы выступить экспертом. Убежден только, что решение должно быть тщательно взвешенным.

    Да, момент сейчас неприятный: футбол не терпит длительных пауз, без официальных матчей теряется мотивационный момент. Однако я никогда не был сторонником резких движений.

  • Митрофанов о возможном переходе РФС в Азию: Логичнее играть, чем нет
  • Читайте по теме

    • В Европе нам гораздо привычнее. Надо понимать, что если перейдем в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями.

    И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры? В общем, повторюсь: надо получить ответы на вопросы, а потом все тщательно взвесить», — сказал Черчесов «Известиям».

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Национальная команда не сможет сыграть в отборочном турнире Евро-2024.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пентакампеоны» преодолеют хорватский барьер
  • Хорватия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Нидерланды разрушат мечту Месси?
  • Нидерланды — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Англия «съест» Мбаппе и нагло ворвется в полуфинал ЧМ-2022
  • Англия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.14
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хорватия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Англия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Марокко — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Аризона — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Чикаго — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры