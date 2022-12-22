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    «Рома» разгромила «Валвейк» в товарищеском матче

    «Рома» — «Валвейк»: счет 3:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Футбол Италии Рома Эредивизия
    «Рома» забил 3 безответных мяча в ворота «Валвейка» в рамках товарищеского матча, который завершился со счетом 3:0 в пользу «римлян».

    Тэмми Абрахам
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    Тэмми Абрахам

    По голу в составе победителей забили Тэмми Абрахам, Стефан Эль-Шаарави и Николо Дзаньоло.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Валвейк — Рома 0:3
    Голы: 0:1 Тэмми Абрахам (3'), 0:2 Стефан Эль-Шаарави (19'), 0:3 Николо Дзаньоло (48') Валвейк: Жоэл Перейра, Юлиан Леливелд (Саид Бакари, 46'), Ларс Ниувпорт (Luuk Wouters, 60'), Шон Адевойе (Roy Kuijpers, 60'), Дарио Ван ден Бёйс (Sebbe Augustijns, 46'), Тьерри Лутонда (Chris Lokesa, 76'), Yassin Oukili (Kevin Felida, 60'), Vurnon Anita (Матс Сёнтьенс, 60'), Пелле Клемент (Mika Biereth, 60'), Патрик Вруг (Ильясс Бельхассани, 46'), Флориан Йозефзон (Жюрьен Гаари, 60') Рома: Стефан Эль-Шаарави (Рик Карсдорп, 46'), Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло (Матиас Винья, 61'), Эдоардо Бове (Эльдор Шомуродов, 61'), Неманья Матич (Бриан Кристанте, 46'), Лоренцо Пеллегрини (Кристиан Вольпато, 62'), Никола Залевский (Леонардо Спинаццола, 46'), Рожер Ибаньес (Мади Камара, 63'), Мараш Кумбула, Зеки Челик (Джанлука Манчини, 46'), Руй Патрисиу (Пьетро Боэр, 79')

    4 января команда Жозе Моуринью возобновит матчи свои выступления в Серии А и сыграет в 16-м туре с «Болоньей».

    «Рома» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 27 очками на счету.

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