Фати: «Барселона» лучший вариант для меня с точки зрения футбола

Полузащитникмог перейти в мадридский, но по итогу выбрал каталонский клуб.

«До того, как я подписал контракт с "Барселоной", я пробовал себя в мадридском "Реале". В то время у клуба не было академии для размещения своих молодых футболистов.

Обсудив этот факт с моим отцом, мы решили, что "Барселона" вместе с их "Ла Масией" — лучший вариант для меня как с точки зрения футбола, так моего образования», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

Футболист выступает за «Барселону» с 2019 года. Фати провел за каталонцев 55 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 4 голевые передачи.