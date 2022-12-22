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    Фати: «Барселона» лучший вариант для меня с точки зрения футбола

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    Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати мог перейти в мадридский «Реал», но по итогу выбрал каталонский клуб.

    Ансу Фати
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    Ансу Фати

    «До того, как я подписал контракт с "Барселоной", я пробовал себя в мадридском "Реале". В то время у клуба не было академии для размещения своих молодых футболистов.

    Обсудив этот факт с моим отцом, мы решили, что "Барселона" вместе с их "Ла Масией" — лучший вариант для меня как с точки зрения футбола, так моего образования», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.

    Футболист выступает за «Барселону» с 2019 года. Фати провел за каталонцев 55 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 4 голевые передачи.

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