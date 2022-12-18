Линекер оценил игру Жиру на чемпионате мира в Катаре

Бывший футболист сборной Англииподелился мнением об игре нападающего Франции

«Пример Оливье Жиру, кажется, подчёркивает, как много нападающих забивают голы в более позднем возрасте.

Интересно, что сейчас у игроков гораздо более продолжительная карьера.

Удивительно, что четыре года назад Жиру играл в команде-победителе чемпионата мира, не нанеся ни единого удара в створ, но он по-прежнему играл важную роль в той команде.

Прошло четыре года, ему сейчас 36, он забил четыре гола и легко мог забить больше двух в полуфинале.

Он всегда был хорошим завершителем, всегда был превосходен в штрафной площади, он знает, как найти свободное пространство и как использовать его, чтобы забивать голы», — приводит слова Линекера пресс-служба ФИФА.

Напомним, что сборная Франции сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.