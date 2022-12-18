Бекхэм: Месси особенный человек на поле и за его пределами

Бывший футболист сборной Англиивысказал мнение по поводу противостояния

«Килиан Мбаппе провел отличный турнир — всякий раз, когда он получает мяч, вы чувствуете подъём энергии на стадионе.

Лионель Месси? А что о нём можно добавить? Он особенный человек на поле и за его пределами. Совсем другое чувство, когда смотришь, как он играет на этом чемпионате мира.

Вокруг него отличные товарищи по команде, но он был лидером — и это чувствуется в каждой игре. Это особенное зрелище», — приводит слова Бекхэма пресс-служба чемпионата мира на официальном сайте.

Напомним, что финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции состоится 18 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.