Газзаев: Хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира. Месси заслужил

Известный российский тренерподелился ожиданиями от финала ЧМ-2022, в котором встретятся сборные

«В финал вышли действительно лучшие команды ЧМ-2022. Я бы не стал выбирать фаворита, потому что Аргентина и Франция — абсолютно равные по силам команды. В сборной Аргентины играет феномен мирового футбола Месси, а в составе сборной Франции — подрастающая звезда мирового футбола Мбаппе. Будет очень интересный финал. Предсказать результат очень сложно. Обе команды очень хорошо укомплектованы.

Я хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом мира. Здесь даже двух мнений быть не может. Там играет футболист, который точно заслужил стать чемпионом мира. В его коллекции не хватает только этого трофея.

Месси верой и правдой служит футболу. Он поддерживает уровень — настоящий профессионал. Абсолютный пример для молодого поколения футболистов», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что финал ЧМ-2022 посетят 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины и 6 тысяч французов.

Матч Аргентина — Франция пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск.