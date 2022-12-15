Месси пропустил тренировку Аргентины

Лидер сборной Аргентиныпропустил тренировку национальной команды в преддверии финала ЧМ-2022.

Нападающий южноамериканской команды не принял участие в тренировочном занятии «альбиселесте» 15 декабря, сообщает Mundo Deportivo.

На поле работали только игроки, которые вышли на замену или остались на скамейке в матче против Хорватии (3:0), а игроки стартового состава занимались в тренажерном зале.

Ближе к концу тренировки футболисты основы вышли на поле, но Лионель к ним не присоединился — предположительно, из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, который он ощутил во время матча с хорватами.

Насколько серьезно повреждение неизвестно, но в сборной Аргентины не сомневаются, что Месси сможет сыграть против Франции в финале чемпионата мира.

Матч Аргентина — Франция состоится 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.